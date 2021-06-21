طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (8-10) كم"، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الجنوبية ليوم غد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في اقسامها الشرقية لـ(30) كم/س مسببة الغبار، حيث سيكون مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار من (3-5) كم".واضافت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 -20) كم/س تنشط في اقساهها الشرقية الى (30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8)، كما تسبب الغبار في الاقسام الجنوبية ليكون مدى الرؤية (3-5)كم".وتابعت ان "الطقس ليومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في اقساهها الشرقية الى (30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8)، كما تسبب الغبار في الأقسام الجنوبية ليكون مدى الرؤية (3-5) كم".