طقس العراق للايام الاربعة المقبلة.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت هيأة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة في العراق، فيما توقعت أن تسجل ثلاث محافظات درجة حرارة 50 مئوية غداً الجمعة.
وبينت الهيأة في جداول حصلت عليها السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".
واضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".
وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (8-10) كم".