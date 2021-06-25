محافظة تدخل نصف درجة الغليان.. العراق يدخل موجة حر شديدة

نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة الطقس في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن البصرة تسجل اليوم درجة حرارة بلغت 50 مئوية.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس اليوم الجمعة سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس الخميس والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضاف أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم"، لافتاً الى أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".