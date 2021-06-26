بدءا من الاثنين.. الحرارة تفوق نصف درجة الغليان بمعظم المناطق لنحو اسبوع

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في حديث للسومرية نيوز، ان "توقعات الطقس تشير الى اقتراب موجة حر شديدة في عموم مناطق العراق، بدءا من الاثنين المقبل وتستمر لنحو اسبوع"، مؤكدا ان "درجات الحرارة في جنوب البلاد ستصل الى 52 درجة مئوية في الظل واقل من ذلك في مدن الوسط".واضاف ان "الرياح ستكون متقلبة الاتجاه بدءا من ليل السبت وصباح الاحد مع ارتفاع معدلات الرطوبة في معظم المناطق".ولفت عطية الى ان "ابرز اسباب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وتبوء العراق المراتب الاولى على العالم، هو الزيادة الملحوظة في تجريف الاراضي الزراعية وزيادة نسبة التصحر اضافة الى ارتفاع عدد السيارات وكثرة الابنية وزيادة عدد السكان".