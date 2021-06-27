بينها عراقية.. 7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم!

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.11- البصرة - الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".