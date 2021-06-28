صيف لاهب.. أربع محافظات عراقية تسجل 50 درجة

وذكرت الهيأة في تقريرها اليومي والذي تابعته السومرية نيوز، ان "طقس يوم الغد سيكون مشمسا حارا جدا في معظم المناطق"، مؤكدة ان "العاصمة بغداد ستسجل 48 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى 50 درجة".واضافت ان "درجات الحرارة في محافظتي النجف والديوانية ستكون 49 درجة مئوية".ولفتت الهيأة الى ان "طقس الاربعاء سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة عما سجل في يوم الثلاثاء"، مما يعني ان الحرارة ستكون فوق الـ 50 مئوية.