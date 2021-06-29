طقس يوم غد الأربعاء.. بغداد و9 محافظات تسجل نصف درجة الغليان

أعلنت هيأة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء،، حالة الطقس ليوم غد الاربعاء في العراق.

وقال الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بغداد و9 محافظات تسجل يوم غد الأربعاء نصف درجة الغليان". الجدول ادناه:

