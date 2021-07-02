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الأنواء الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة بدءاً من اليوم

أخبار الطقس

2021-07-02 | 06:10
الأنواء الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة بدءاً من اليوم
6,530 مشاهدة

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس صحو حار في المنطقة الوسطى، إذ تنخفض الحرارة قليلاً لهذا اليوم، أما الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20 )كم/س، مدى الرؤية (8 – 10)كم، فيما يكون الطقس في المناطق الشمالية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم".
 
وتابع البيان، "أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو حار جدا، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس ، أما الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم .
 
وأضاف أن "يوم السبت يكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق،أما الرياح فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم، فيما يكون الطقس يوم غد السبت في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً جداً ،و درجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط نهاراً الى (30) كم/س في بعض الأماكن منها ، مدى الرؤية (5-7) کم".
 
وأشار إلى أن "المنطقة الوسطى يكون الطقس يوم غد السبت صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (6-8) کم".
 
وأوضح أن "الطقس في المنطقة الشمالية يوم الاثنين، سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط الى (20-30) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) كم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (5-7) کم".
 
وذكر البيان أن "يوم الأثنين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم /س، وتنشط نهاراً في الأقسام الشرقية الى (30) كم \س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن ، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) کم"
 
وبين أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها يوم الاثنين صحواً حاراً، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم".
 
ولفت إلى أن "الطقس سيكون يوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم".
 
ونوَّه بأن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها يوم الثلاثاء صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (6-8) كم".
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