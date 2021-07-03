طقس العراق.. استمرار رياح البوارح وانخفاض في درجات الحرارة

وقال عطية في منشور على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، "تستمر رياح البوارح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال ايام الاسبوع الحالي ، ولا مؤشرات عن موجة رطوبة او سكون للرياح قريبة".واشار الى انه "من المتوقع ان تنشط الرياح السطحية في مدن الجنوب وبعض مدن الوسط، خصوصا ميسان وواسط وذي قار والبصرة على فترات مسببة تصاعدا للغبار وتحديدا في ميسان وشمال ذي قار" .ونشر عطية خارطة توضح ، درجات الحرارة المتوقعة ظهر اليوم السبت ويلاحظ انخفاض بدرجات عدة لتكون ضمن المعدل العام، لافتا الى ان "الحرارة ستعود الى الارتفاع اعتبارا من الاربعاء المقبل".