السومرية تنشر حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

أعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام الأربعة التي تليه.

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