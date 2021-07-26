طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس لهذا اليوم الاثنين في جميع المناطق سيكون صحواً حار جداً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، حيث سجلت بغداد 49 درجة، فيما سجلت البصرة 51 درجة وميسان والناصرية 52 درجة".ولفتت الى أن "الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ولا تغيُّر في درجات الحرارة".واضافت أن "طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".