بينها امطار رعدية في المنطقة الشمالية.. تعرف على حالة الطقس في العراق

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس اليوم الجمعة في المناطق الوسطى صحو، بينما سيكون الطقس في المناطق الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون في بغداد 46 درجة مئوية وتسجل اربيل ادنى درجة حرارة عند 42 درجة، فيما سيكون الطقس في المناطق الجنوبية صحوا يصاحبه ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة".وأضاف، أن "الطقس في المناطق الشمالية ليوم السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية صحوا حارا، وستكون درجة الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات البصرة وذي قار وميسان 49 درجة مئوية".ولفت إلى أن "طقس يوم الاحد سيكون صحوا حارا في المناطق الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المناطق الشمالية غائما جزئيا".وأوضح أنه "في يوم الاثنين القادم سيكون الطقس في المناطق الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة بعد الظهر على اقسامها الجبلية، بينما سيكون الطقس صحوا حارا في المناطق الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واشار إلى أن "الطقس يوم الثلاثاء صحو حار مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وسيكون الطقس في المناطق الجنوبية صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المناطق الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".