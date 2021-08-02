13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات الحرارة عالميا ودولة مجاورة تهيمن على القائمة

وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.الجهراء (الكويت) 49.9 درجةمطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجةالصليبية (الكويت) 49.8 درجةكوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجةالبصرة (العراق) 49 درجةمطربة (الكويت) 48.9 درجةالعبدلي (الكويت) 48.6 درجةمطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجةالوفرة (الكويت) 48.5 درجةمطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجةخانقين (العراق) 48.5 درجةعبادان (إيران) 48.4 درجةالنواصيب (الكويت) 48.4 درجةبدرة (العراق) 48.2 درجةمنطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة