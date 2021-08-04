طقس الأيام الأربعة المقبلة.. صحو مصحوب بزخات مطر رعدية في المناطق الشمالية

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضافت، ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واشارت الهيأة الى، ان "طقس السبت المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خلال النهار تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت، أن "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم مناطق العراق، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".