الطقس العراق.. ثلاث محافظات تسجّل نصف درجة الغليان غداً

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئي الى غائم مع فرصة لسقوط زخات مطر في عدة مناطق متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".