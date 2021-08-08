توقعات الطقس.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة الاربعاء والخميس المقبلين

وذكر اعلام الهيأة في تقريره اليومي الذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "طقس يوم غد الاثنين صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحو في المنطقتين الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة في بغداد تصل الى 47 درجة مئوية وفي البصرة وذي قار وميسان 49 درجة، بينما تسجل محافظتا دهوك والسليمانية ادنى درجات عند 42 درجة مئوية".واشارت الهيأة الى ان "طقس يومي الاربعاء والخميس المقبلين سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بعد انخفاض طفيف يسجله يوم الثلاثاء".