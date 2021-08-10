الطقس في العراق.. انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد.

وقالت الهيأة في ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ،وسجلت درجة الحرارة في بغداد والانبار وكركوك 42 وسجلت البصرة 49 درجة".

وأضافت أن "الطقس ليوم الاربعاء والخميس سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي ابتداء من الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".