طقس الأيام الأربعة المقبلة... صحو مصحوب بأمطار في بعض المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مبينا ان "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت، ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون صحو حار في عموم البلاد، مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واشارت الهيئة الى، ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا في عموم العراق ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت، ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا في عموم العراق ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".