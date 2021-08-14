طقس العراق.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، إن "نهاية موجة الحر تبدأ تدريجيا من اليوم، مع تسجيل انخفاض في معدلات الحرارة بدرجات عدة نتيجة لسيطرة كتلة بحرية اقل حرارة والتوقعات تشير الى استمرار تأثيرها طيلة أيام الاسبوع ".وأضاف، "يضعف تأثير المرتفع الجوي شبه المداري مع تقدم كتلة بحرية أقل حرارة والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا على الاغلب".وبشأن درجات الحرارة، فانها "تنخفض عن يوم أمس بمعدل 3 درجات مئوية لتسجل :دهوك 38الموصل 42اربيل 41كركوك 41السليمانية 37صلاح الدين 43ديالى 44الانبار 42بغداد 43بابل 44كربلاء 43الديوانية 45واسط 45النجف 45السماوة 45ذي قار 46ميسان 46البصرة 47