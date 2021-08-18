تعرف على حالة الطقس في يوم عاشوراء

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في يوم عاشوراء.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة".

وتابعت، أن "الطقس ليومي السبت المقبل سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة"، موضجة ان "الطقس ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

وأدناه درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الخميس مع تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية: