تعرف على احوال الطقس خلال الايام المقبلة

وذكر التقرير اليومي الصادر عن الهيأة والذي ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وفي الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، وتسجل درجة الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا وفي المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً، في جميع المناطق ولا تغير في درجات الحرارة".