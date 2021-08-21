الانواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في عموم البلاد.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم السبت في المنطقة الشمالية سيكون صحواً ولا تغير بدرجات الحرارة، اما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، درجات الحرارة مقاربة ليوم امس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، وكذلك لا يوجد تغير في درجات الحرارة".

وأضاف البيان أن "يوم الاحد سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، درجات الحرارة ترتفع قليلا".

ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وتابع ان"الطقس ليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الشمالية سيكون صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا،فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو،ولا تغير في درجات الحرارة".