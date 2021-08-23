طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان أن"طقس الاربعاء المقبل في المنطقة الشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار البيان إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فيكون صحواً حاراً جداً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".