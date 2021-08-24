طقس العراق.. البصرة والناصرية يعاودان تسجيل حرارة قياسية

وبحسب التقرير اليومي للهيأة والذي ورد للسومرية نيوز، فان "طقس الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحوا حارا ، وتسجل العاصمة بغداد 47 درجة مئوية"، مبينا ان "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا حارا ودرجات الحرارة في الموصل 45 وفي اربيل ودهوك 43، اما المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحوا حارا، حيث تسجل البصرة والناصرية اعلى الدرجات عند 49 درجة مئوية".واضافت الهيأة ان "طقس الخميس مطابق لليوم السابق ولا تغير بدرجات الحرارة في جميع المناطق".