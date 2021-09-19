بالجدول.. درجات الحرارة في عموم العراق لهذا اليوم وغدا

اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم ويوم غد في عموم العراق.

وتنشر السومرية نيوز جداول الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاحد والاثنين حيث يظهر ارتفاعا طفيفا في الحرارة في غالبية المناطق.