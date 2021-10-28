طقس العراق.. تساقط أمطار رعدية مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بالمنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق بالمنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً بالمنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة في بغداد وكربلاء المقدسة ستسجل 34 درجة فيما ستسجل البصرة 38 درجة".

وأضاف، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في الاقسام الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر تزداد غزارتها مساءاً تكون رعدية احيانا بالمنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

واشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الاحد سيكون بين غائماً جزئياً الى غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة بالاقسام الوسطى والشمالية تكون رعدية احيانا ، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق بالمنطقة الشمالية".

ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً في المنطقة الوسطى و غائماً مع تساقط أمطار خفيفة فوق الاقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، بينما سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم بالمنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق بالمنطقة الجنوبية".