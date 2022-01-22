الانواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من يوم غد.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى الطقس صحو مع قطع من الغيوم، أما المنطقتي الشمالية والجنوبية فالطقس صحو مع قطع من الغيوم و ضباب، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد".

وأضاف، أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم و ضباب صباحا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم مناطق البلاد، حيث ستسجل درجات الحرارة العظمى في دهوك وأربيل 8، صلاح الدين وديالى 13، بغداد 16، كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل 17، البصرة 18 ".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقتي الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم و ضباب صباحاً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي و لا تغير في درجات الحرارة".

وبين، أن "طقس يوم الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع ضباب صباحاً ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الاربعاء سيكون في المنطقتي الوسطى والجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تشكل الضباب صباحاً ، ولا تغير في درجات الحرارة".