حالة الطقس.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في البلاد بدءاً من يوم غد الثلاثاء".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام المقبلة: