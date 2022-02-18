الانواء الجوية: أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأحد.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية منها ،فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وفي الأقسام الغربية تكون غزيرة مع حدوث عواصف رعدية احياناً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار متوسطة إلى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعديا احياناً، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في البلاد".

وتابع أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون غائماً مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها ويتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية في الاقسام الغربية صحواً مع بعض الغيوم وفي الاقسام الشرقية منها سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفت الى أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة في المنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق ، في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة: