منخفض جوي يقتحم البلاد يتسبب بتساقط أمطار وحدوث سيول في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البلاد ستتأثر بمنخفض جوي ابتدءً من يوم غد الأحد ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط ترافقهما كتلة هوائية رطبة ومعتدلة نسبياً"، مبينة أن "طقس الاحد في المناطق كافة سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وأحياناً غزيرة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والاقسام الشمالية الشرقية من المنطقة الشمالية (الشريط الحدودي الشرقي) مع احتمال حدوث سیول فيها ،أما بالنسبة للعاصمة بغداد فستكون فيها الأمطار متوسطة الشدة وليست غزيرة، ويتصاعد الغبار في عدة أماكن من البلاد".وأضاف البيان، أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون الطقس فيها غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة وأحيانا غزيرة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والاقسام الشمالية الشرقية من المنطقة الشمالية (الشريط الحدودي الشرقي) مع احتمال حدوث سيول فيها، وستكون الأمطار ببغداد متوسطة الشدة وليست غزيرة وتنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد وتتحسن تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وفي الأقسام الشرقية يكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث سيول في الأقسام الشرقية منها (وتصاعد الغبار في عدة أماكن) ويتحسن الطقس تدريجيا".