بالجداول.. الأنواء الجوية تحدد موعد ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة مطر خفيفة في اقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأشار الى، أن "الطقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة منها، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".