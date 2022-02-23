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بالجداول.. تعرف على حالة الطقس خلال زيارة الإمام الكاظم (ع)
أخبار الطقس
2022-02-23 | 02:09
المصدر:
السومرية نيوز
2,895 مشاهدة
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية بدءاً من الغد.
الجداول ادناه:
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