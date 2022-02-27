طقس العراق.. عودة للأمطار وتغيرات في الحالة الجوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وأَضافت، أن "طقس الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية ليلاً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة الى، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، اما في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية ليلاً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وتابعت، ان "طقس الخميس المقبل سيكون غائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وتصاعد غبار في بعض الأماكن ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".