الأنواء الجوية: أرتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.





وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة:





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا الأسبوع الحالي".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: