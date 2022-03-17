الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس لخمسة أيام

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في مجموعة جداول، تلقتها السومرية نيوز، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سُجل يوم أمس، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائم، أما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام الأربعة المقبلة، عمّا سُجل في الأيام الأخيرة الماضية".