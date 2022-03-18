أمطار وتباين بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ السومرية نيوز، أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل يوم أمس، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً"، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون مقارباً لطقس المنطقة الوسطى.وأشارت إلى أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيكون خلال يوم غد السبت، والأيام التي تليه، غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن".