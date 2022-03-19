طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الاثنين المقبل".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام المقبلة: