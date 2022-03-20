الأنواء الجوية: امطار في هذه المناطق بدءاً من الغد

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئيَّاً وفي الأقسام الغربية غائماً مع فرصة تساقط زخات مطر خلال النهار ويتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة خلال النهار ،فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً مع بعض فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية خلال النهار في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وحياناً غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشمالية ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الشمالية منها ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئيَّاً واحياناً غائماً في الاقسام الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وحياناً غائم مع فرصة تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في عموم البلاد".