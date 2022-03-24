الأنواء الجوية تتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة وتساقط أمطار في هذه الأماكن

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في مجموعة جداول، اطلعت عليها السومرية نيوز، فإن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عن التي سُجّلت يوم أمس".

وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون اليوم غائماً جزئياً يتحوَّل إلى غائم مع تساقط زخات مطر في بعض الأماكن منها، تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن تلك التي سُجلت يوم أمس".

أدناه الجداول كاملةً: