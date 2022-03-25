أمطار وغبار في بعض المناطق.. الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس لخمسة أيام

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ السومرية نيوز، أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون بعضها رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض الأماكن، تكون رعدية أحياناً، فيما سيشهد طقس المنطقة الجنوبية تصاعداً للغبار في بعض الأماكن منها".