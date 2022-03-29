حالة الطقس.. موجة مطرية جديدة قادمة إلى العراق

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أنَّ "طقس البلاد لليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل يوم أمس بعموم البلاد".وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".وأشار الى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد ".وبين، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون بالمنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".وتابع بيان الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد ".