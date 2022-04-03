بالجداول.. الحرارة تعصف بأجواء العراق ومحافظة تقترب من درجة الـ 40

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، مشيرةً إلى أن محافظة البصرة تقترب من تسجيل درجة الأربعين مئوية حين تكون درجة حرارتها اليوم 39.







ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".



وأظهر جدول لدرجات الحرارة، أن محافظة البصرة ستكون درجة حرارتها 39 درجة مئوية، بينما ستسجل كل النجف وميسان وذي قار 38 درجة مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة في بغداد وديالى والأنبار وكربلاء 36.

