بالجداول.. الانواء الجوية تتوقع أمطار وعواصف ترابية بدءاً من الغد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجبلية منها تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الجبلية منها تكون رعدية احياناً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الشمالية والشرقية منها تكون رعدية احياناً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً يتحول تدريجياً الى صحو ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي واحياناً الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، ومقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد ".