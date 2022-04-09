Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

حصيلة جديدة بحالات الاختناق والأنواء الجوية تحذر: ترقبوا موجات غبار جديدة

أخبار الطقس

2022-04-09 | 02:51
حصيلة جديدة بحالات الاختناق والأنواء الجوية تحذر: ترقبوا موجات غبار جديدة
2,754 مشاهدة

سجَّلت دوائر الصحة في المحافظات الوسطى والشماليَّة وفيات وعشرات حالات الاختناق وضيق التنفس جراء موجة الغبار والعواصف الترابية التي شهدتها البلاد على مدى يومين.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار تأثر المناطق الوسطى والجنوبية اليوم السبت بموجات الغبار، فيما يتغير الطقس في المنطقة الشمالية من مغبر إلى غائم جزئي مع فرصة لهطول زخات مطر رعدية في بعض الأماكن.
 
وقال الراصــد الــجــوي واثــق الــســلامــي عبر صفحته في الفيس بوك، "موجة غبار اخرى تتجه نحو مدينة كربلاء والنجف والعاصمة بغداد والفرات الاوسط".
 
وشهدت محافظات الأنبار ونينوى ومحافظات إقليم كردستان وصلاح الدين وكركوك عواصف ترابية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى انعدام مستوى الرؤية في بعض المناطق بسبب شدتها، ووصل تأثيرها إلى العاصمة يوم أمس.
 
وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للصحيفة الرسمية إنَّ "مستشفيات الموصل استقبلت عشرات المصابين بحالات الاختناق نتيجة العواصف الترابية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين".
 
وبين أنَّ "طوارئ مشافي الموصل شهدت زخماً كبيراً من قبل المصابين بضيق التنفس، مع عدم استقبال أعداد أخرى منهم جراء عدم القدرة على استيعابهم في الردهات"، لافتاً إلى أنَّ "هناك أعداداً كبيرة من المسنين والأطفال في حالة حرجة جداً".
 
بدورها، استقبلت مستشفيات السليمانية أعداداً من المصابين بالاختناق وضيق التنفس جراء موجة الغبار التي اجتاحت المدينة.
 
وقال مدير إعلام الصحة سامان شيخ لطيف إنه "تم نقل 11 شخصاً إلى المستشفى حتى الآن بسبب العاصفة الترابية، 7 منهم إلى مستشفى المدينة و4 أطفال إلى مستشفى الأطفال".
 
من جهتها، سجلت المديرية العامة للصحة في مقاطعة كرميان في السليمانية، 30 حالة اختناق جراء موجة الغبار.
 
وذكرت المديرية أنه "بسبب الغبار تم نقل 16 شخصاً في قضاء كفري و14 شخصاً في كلار إلى المستشفى، بسبب تعرضهم للاختناق".
 
أما دائرة صحة محافظة كركوك فقد سجلت 83 حالة اختناق، توزعت بواقع 28 حالة في مستشفى كركوك العام و38 في مستشفى الأطفال و10 في مستشفى داقوق و4 في مستشفى الحويجة فضلاً عن حالتين في مستشفى الولادة والأمراض النسائية وحالة واحدة في مستشفى ازادي.
 
في حين أظهرت إحصائية أعلنتها صحة أربيل بعدد حالات الاختناق خلال أمس الجمعة جراء الغبار، تسجيل 222 حالة استقبلتها مستشفيات الطوارئ، بينما حث وزير الصحة في إقليم كردستان في بيان صحفي المواطنين على "البقاء في منازلهم ووضع الكمامات إذا خرجوا".
 
من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأنواء، بحسب نشرتها عن حالة الأجواء، استمرار تأثر المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد اليوم السبت بموجة الغبار مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، فيما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع هطول زخات مطر رعدية في مواقع متفرقة.
 
وأشارت النشرة إلى "عودة نشاط تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية الثلاثاء المقبل، بعد انحساره يومي الأحد والاثنين المقبلين".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:02 | 2022-04-09 06:02
05:58 | 2022-04-09 05:58
05:52 | 2022-04-09 05:52
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.