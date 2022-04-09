حصيلة جديدة بحالات الاختناق والأنواء الجوية تحذر: ترقبوا موجات غبار جديدة

سجَّلت دوائر الصحة في المحافظات الوسطى والشماليَّة وفيات وعشرات حالات الاختناق وضيق التنفس جراء موجة الغبار والعواصف الترابية التي شهدتها البلاد على مدى يومين.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار تأثر المناطق الوسطى والجنوبية اليوم السبت بموجات الغبار، فيما يتغير الطقس في المنطقة الشمالية من مغبر إلى غائم جزئي مع فرصة لهطول زخات مطر رعدية في بعض الأماكن.

وقال الراصــد الــجــوي واثــق الــســلامــي عبر صفحته في الفيس بوك، "موجة غبار اخرى تتجه نحو مدينة كربلاء والنجف والعاصمة بغداد والفرات الاوسط".

وشهدت محافظات الأنبار ونينوى ومحافظات إقليم كردستان وصلاح الدين وكركوك عواصف ترابية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى انعدام مستوى الرؤية في بعض المناطق بسبب شدتها، ووصل تأثيرها إلى العاصمة يوم أمس.

وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للصحيفة الرسمية إنَّ "مستشفيات الموصل استقبلت عشرات المصابين بحالات الاختناق نتيجة العواصف الترابية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين".

وبين أنَّ "طوارئ مشافي الموصل شهدت زخماً كبيراً من قبل المصابين بضيق التنفس، مع عدم استقبال أعداد أخرى منهم جراء عدم القدرة على استيعابهم في الردهات"، لافتاً إلى أنَّ "هناك أعداداً كبيرة من المسنين والأطفال في حالة حرجة جداً".

بدورها، استقبلت مستشفيات السليمانية أعداداً من المصابين بالاختناق وضيق التنفس جراء موجة الغبار التي اجتاحت المدينة.

وقال مدير إعلام الصحة سامان شيخ لطيف إنه "تم نقل 11 شخصاً إلى المستشفى حتى الآن بسبب العاصفة الترابية، 7 منهم إلى مستشفى المدينة و4 أطفال إلى مستشفى الأطفال".

من جهتها، سجلت المديرية العامة للصحة في مقاطعة كرميان في السليمانية، 30 حالة اختناق جراء موجة الغبار.

وذكرت المديرية أنه "بسبب الغبار تم نقل 16 شخصاً في قضاء كفري و14 شخصاً في كلار إلى المستشفى، بسبب تعرضهم للاختناق".

أما دائرة صحة محافظة كركوك فقد سجلت 83 حالة اختناق، توزعت بواقع 28 حالة في مستشفى كركوك العام و38 في مستشفى الأطفال و10 في مستشفى داقوق و4 في مستشفى الحويجة فضلاً عن حالتين في مستشفى الولادة والأمراض النسائية وحالة واحدة في مستشفى ازادي.

في حين أظهرت إحصائية أعلنتها صحة أربيل بعدد حالات الاختناق خلال أمس الجمعة جراء الغبار، تسجيل 222 حالة استقبلتها مستشفيات الطوارئ، بينما حث وزير الصحة في إقليم كردستان في بيان صحفي المواطنين على "البقاء في منازلهم ووضع الكمامات إذا خرجوا".

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأنواء، بحسب نشرتها عن حالة الأجواء، استمرار تأثر المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد اليوم السبت بموجة الغبار مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، فيما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع هطول زخات مطر رعدية في مواقع متفرقة.

وأشارت النشرة إلى "عودة نشاط تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية الثلاثاء المقبل، بعد انحساره يومي الأحد والاثنين المقبلين".