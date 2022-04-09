الانواء الجوية تعلن حالة الطقس وتحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا الى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،وتنشط أحيانا لتصل سرعتها الى(30-40) كم/س ،مسببة إثارة الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) كم ،وفي الغبار (4 -2) كم ،وفي العواصف الترابية إلى أقل من 1000م، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،وتنشط أحيانا سرعتها الى(30-40 كم/س ،مسببة إثارة الغبار، ومدى الرؤية (6-8) كم ،وفي المطر والغبار (2-4) كم ،وفي العواصف الترابية الى أقل من 1000م، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،تنشط أحيانا سرعتها إلى (30-40) كم/س ،مسببة إثارة الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) كم ،وفي الغبار (2-4) كم ،وفي العواصف الترابية إلى أقل من 1000م، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن يوم أمس في عموم البلاد".وأشار البيان الى أن "يوم الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".وأضاف أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون بين الصحو والغائم الجزئي، ،وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح البيان أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحراة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ،تنشط على فترات الى تصل سرعتها (40-30) كم/س ،مسببة إثارة الغبار، ومدى الرؤية (5-7) كم ،وفي الغبار (2-4) كم وأحيانا الى أقل من 1000م، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحراة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ،تنشط على فترات الى معتدلة السرعة (30-20) كم/س ،مسبية تصاعد الغبار، ومدى الرؤية (5-7) كم ،وفي الغبار (2-4) كم ،وأحيانا إلى أقل من 1000م، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحراة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ،تنشط على فترات سرعتها لتصل الى (30-40) كم/س ،مسببة إثارة الغبار، ومدى الرؤية (5-7) كم ،وفي الغبار (2-4) كم ، وأحيانا إلى أقل من 1000م".وتابع أن "يوم الاربعاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".