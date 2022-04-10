عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً ومغبراً مع بعض الغيوم وفرصة لحدوث عواصف ترابية يتحسن تدريجياً ليلاً بجميع مناطق البلاد، اما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليومي الاربعاء والخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين وحالة الطقس للأيام المقبلة: