طقس العراق.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً قريباً لانخفاض درجات الحرارة

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وحركة الرياح ستتسبب بتصاعد الغبار في بعض الأماكن".وأشارت إلى أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون يوم غد الثلاثاء وما بعده، صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".أدناه الجداول الكاملة لتوقعات الطقس: