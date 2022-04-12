طقس العراق.. استمرار تصاعد الغبار وأمطار في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً ويتحول الطقس تدريجياً خلال الليل الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".وشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ،وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، فيما ستكون درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد مقاربة لليوم السابق".وتابع، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة: