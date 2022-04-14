الغبار يعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح ستتسبب بتصاعد الغبار، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع غبار خفيف وفرصة لتساقط زخات مطر رعدية".وأشارت إلى أن طقس المنطقة الوسطى غداً الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغباراً خفيفاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما ستشهد المنطقة الجنوبية أيضاً تساقط أمطار بعضها تكون رعدية، فضلاً عن تصاعد الغبار فيها.