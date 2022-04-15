بالجداول.. طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة: ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع أنحاء البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ،فيما ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ،بينما لا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".وتابع البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون بين صحو الى غائم جزئي في عموم البلاد،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".